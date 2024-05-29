«Все окутано ложью». В США завершились слушания по делу Дональда Трампа

Суд над Дональдом Трампом перешел в завершающую стадию. Прения сторон позади, и теперь дело за присяжными, которым предстоит решить, отправить ли 45-го президента США за решетку. Подробности — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane / Reuters)

В Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) начался заключительный этап рассмотрения дела экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого в фальсификации финансовой документации. Судья Хуан Мерчан должен передать присяжным инструкции со справкой по применимым к делу законам и с конкретными вопросами, на которые они должны ответить при обсуждении вердикта. Как отмечает CNN, главных вопросов три: действительно ли была подделана финансовая документация, был ли у Трампа преступный умысел и совершал ли он подлог с целью повлиять на выборы.

Что рассказали стороны обвинения и защиты по делу Трампа

28 мая стороны защиты и обвинения представили заключительные аргументы: адвокат Трампа Тодд Бланш выступал в общей сложности около трех часов, а прокурор Джошуа Стейнгласс — около пяти. Само заседание затянулось до 20:00. Заключительным прениям предшествовали почти полтора месяца судебных разбирательств: стороны сначала тщательно отбирали состав коллегии присяжных, а затем вызывали в суд свидетелей по делу, которых поочередно допрашивали юристы Трампа и прокуроры.

Команда юристов экс-президента сделала основной акцент на ненадежности ключевого свидетеля стороны обвинения — бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который стал своего рода «клеем», соединившим воедино представленные прокурорами доказательства и выступления других свидетелей по делу.

Именно Коэн, по версии следствия, заплатил $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об интимной связи с Трампом; это произошло за считаные дни до президентских выборов 2016 года. Затем, как считает прокуратура Нью-Йорка, уже избранный президент США распорядился фальсифицировать документацию Trump Organization, чтобы замаскировать компенсации Коэну под оплату его юридических услуг.

Тодд Бланш назвал Коэна «величайшим лжецом всех времен» и «MVP среди лжецов», жаждущим отомстить своему бывшему боссу, и упрекнул прокуратуру Нью-Йорка в том, что та и «рада, что их свидетель дал ложные показания». Кроме того, Бланш обвинил в шантаже и лжи Сторми Дэниелс, заявив, что никакого секса между порноактрисой и политиком не было, а ее излишне откровенные показания о событиях 2006 года не имели отношения к сути дела. «Это дело касается документов, это бумажное дело. Это дело не связано со встречей со Сторми Дэниелс 18 лет назад, встречей, которую президент Трамп недвусмысленно и неоднократно отрицал», — подчеркнул защитник.

По словам Бланша, действия Трампа в 2016 году были не преступлениями, а стандартными деловыми практиками и никакие документы подделаны не были. Юрист также отметил, что все инвойсы были составлены самим Коэном, а его подзащитный подписывал чеки, не особо в них вникая, поскольку был очень занят, являясь «лидером свободного мира».

«Он [Коэн] пришел сюда, поднял правую руку (во время присяги. — РБК) и несколько раз солгал каждому из вас. Вы не можете отправить кого-то в тюрьму, вы не можете осудить кого-то, основываясь на словах Майкла Коэна», — обратился адвокат Трампа к присяжным, за что получил выговор от судьи. Бланш также назвал абсурдными предположения, что политик заплатил Коэну $420 тыс., хотя, по утверждениям последнего, был должен ему всего $130 тыс. за выплаты Дэниелс.

Прокурор Стейнгласс, напротив, обвинил во лжи самого экс-президента. «Все, что мистер Трамп и его окружение делали в этом деле, было окутано ложью. Они вели игру под названием «сокрытие», и все дороги ведут к человеку, который извлек наибольшую выгоду, — к Дональду Трампу», — заявил обвинитель, добавив, что целью политика было «одурачить американского избирателя».

Стейнгласс заявил, что бывший президент был полноценным участником схемы по пресечению негативных публикаций о себе. По его словам, Трамп был «напрямую вовлечен» в по меньшей мере 20 эпизодов, когда обсуждались способы замолчать ту или иную историю, в том числе при помощи выкупа American Media Inc. (AMI) эксклюзивных прав на историю модели Playboy Карен Макдугал, которая также утверждала, что состояла в отношениях с Трампом. Принадлежавшее компании AMI издательство National Enquirer ничего не опубликовало, но соглашение не позволяло женщине рассказать свою историю другим изданиям (эта практика называется catch and kill). «Просто немыслимо, что он был так заинтересован в том, чтобы купить молчание этих женщин, а затем внезапно спрятал голову в песок, когда дело дошло до возмещения ущерба Коэну», — отметил Стейнгласс.

Прокурор также упрекнул защиту в том, что она попыталась свести все дело к фигуре Майкла Коэна, подчеркнув, что прокуратура «не приобрела его в магазине свидетелей». Стейнгласс вступился и за Сторми Дэниелс. «[Трамп] не стал бы платить $130 тыс. и столько же в налогах, если бы просто сфотографировался с кем-то на поле для гольфа», — подчеркнул он.

Сам Трамп воздержался от каких-то заявлений, хотя обычно беседовал с прессой до, после или во время перерывов в судебных слушаниях. Вместо этого, покидая зал заседаний, он поднял в воздух кулак, а затем разместил несколько постов в своей соцсети Truth Social, где назвал выступление обвинения «скучным» и раскритиковал судью за запрет уничижительно отзываться о свидетелях, включая Майкла Коэна.

«Можете ли вы себе представить, что мне как ответчику не позволено опровергать или исправлять множество лжи, сказанной во время пятичасовой болтовни, которую только что устроил офис окружного прокурора, поддерживаемый Соросом, в Манхэттенском суде? Это был позорный акт искажения фактов!!! MAGA2024», — написал политик.

Когда суд присяжных вынесет приговор по делу экс-президента

Консультации коллегии присяжных могут занять от нескольких часов до нескольких недель, поскольку для обвинительного или оправдательного приговора необходимо единогласное решение всех 12 человек. В случае обвинительного приговора судья Мерчан назначит оглашение меры наказания уже на следующий день.

Личности всех присяжных держатся в тайне, однако CNN обнародовал частичные характеристики каждого из них:

присяжный 1 — работает в сфере продаж, женат, не имеет детей, получил высшее образование;

присяжный 2 — инвестиционный банкир со степенью магистра, женат, не имеет детей, подписан на Дональда Трампа в Truth Social и Майкла Коэна в X;

присяжный 3 — корпоративный юрист, не женат, не имеет детей;

присяжный 4 — инженер по безопасности, женат, трое детей, окончил только старшую школу, не пользуется соцсетями;

присяжная 5 — темнокожая учительница английского языка в государственной школе, получила степень магистра в области образования, не замужем, нет детей, избегает разговоров о политике;

присяжная 6 — программист в крупной телерадиокомпании, недавно окончила колледж, не замужем и без детей;

присяжный 7 — адвокат по гражданским делам, женат, двое детей, заявил о несогласии с некоторыми действиями администрации Трампа;

присяжный 8 — вышедший на пенсию менеджер по управлению активами, женат, двое детей;

присяжная 9 — логопед со степенью магистра, не замужем, нет детей;

присяжный 10 — работает в сфере e-commerce, не женат, не следит за новостями;

присяжная 11 — работает в международной компании по производству одежды, не замужем, нет детей, не особо следит за новостями, но призналась, что не любит Трампа как «персонажа», поскольку он «кажется очень эгоистичным и корыстным»;

присяжная 12 — физиотерапевт с докторской степенью, замужем, нет детей.

Трампу предъявлено обвинение из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами Коэну. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения. Однако политик может отделаться и крупным штрафом либо и вовсе избежать наказания в случае оправдательного приговора.

Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Это первое в американской истории уголовное дело против бывшего президента. Впрочем, уголовное преследование и даже возможное тюремное заключение никак не помешают Трампу в борьбе за возвращение на пост президента США. В американской Конституции попросту нет положений, которые запрещали бы осужденному претендовать на высший пост в государстве. В США против Трампа заведено еще три уголовных дела. Экс-президент считает все это политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».