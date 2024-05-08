«Я была ошарашена». Порноактриса Дэниелс рассказала суду о ночи с Трампом

В суде в Нью-Йорке продолжает давать показания порноактриса Сторми Дэниелс, выплаты за молчание которой обернулись уголовным делом против Дональда Трампа. Почему рассказ ключевого свидетеля смутил даже судью — в материале РБК

Сторми Дэниелс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В чем обвиняют экс-президента США

Уголовный суд над 45-м президентом США Дональдом Трампом идет третью неделю. Политика обвиняют в фальсификации финансовой документации Trump Organization, чтобы замаскировать выплаты порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс, в обмен на молчание о связи с Трампом в 2006 году.

Само по себе заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA) уголовно ненаказуемо, проблема в том, что юрист Трампа Майкл Коэн связался с актрисой и предложил ей подписать такой документ в обмен на $130 тыс. в разгар президентской кампании 2016 года, а потому эти расходы должны были быть отражены в официальных отчетах о предвыборных тратах кандидата. За 11 дней до президентских выборов Сторми Дэниелс поставила под ним свою подпись. По данным правоохранительных органов, расчет с ней был осуществлен через подставную фирму, зарегистрированную в штате Делавэр. В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел своему юристу $420 тыс. (оплата NDA, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Уже в январе 2018 года информация об интрижке Трампа со Сторми Дэниелс просочилась в СМИ, и в августе того же года Коэн был приговорен к трем годам заключения за различные правонарушения, в том числе за нарушение закона о финансировании избирательной кампании: как раз из-за выплат Дэниелс и еще одной женщине, у которой также были интимные отношения с Трампом.

В январе 2023 года окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг взялся за самого экс-президента. Большое жюри согласилось предъявить Трампу обвинение из 34 пунктов, за каждый из которых предусмотрено заключение сроком до четырех лет. То есть Трампу может грозить максимально до 136 лет лишения свободы.

15 апреля 2024 года в Нью-Йорке начались судебные слушания первого в истории США уголовного дела против бывшего президента. В первую неделю процесса стороны занимались отбором 12 присяжных и их шести заместителей. Затем защита и обвинение зачитали вступительные заявления, после чего суд приступил к изучению доказательств и заслушиванию свидетелей. Одними из самых ярких стали показания Дэниелс.

Что порноактриса рассказала суду

Утром 7 мая Сторми Дэниелс поведала присяжным об обстоятельствах встречи с Трампом в июле 2006 года (сам Трамп категорически отрицает любовную связь с Дэниелс). Тогда он был популярным предпринимателем с собственным телешоу Celebrity Apprentice. Трамп и Дэниелс познакомились на турнире по гольфу на озере Тахо, и Трамп пригласил 27-летнюю девушку в свой гостиничный номер на ужин. Дэниелс рассказала присяжным, что была приятно удивлена, что Трамп расспрашивал ее про устройство порноиндустрии, а не лишь про секс. В частности, предприниматель поинтересовался, не боится ли актриса заразиться половыми инфекциями и часто ли она сдает анализы.

Кроме того, Трамп показал ей фотографии своей супруги Мелании, которая несколькими месяцами ранее родила ему сына, и рассказал, что они спят раздельно. Бизнесмен также упомянул о своем телешоу, на что Дэниелс заметила, что ее не пустят на телевидение из-за ее профессии. В этот момент Трамп сравнил актрису со своей дочерью Иванкой. «Ты напоминаешь мне мою дочь, она умная, белокурая и красивая, и люди тоже недооценивают ее», — процитировала Дэниелс слова Трампа. Во время разговора актриса, по ее словам, шлепнула бизнесмена по ягодицам одним из его журналов.

Затем девушка отлучилась в туалет, а когда вернулась, то увидела Трампа, позирующего в постели в трусах и футболке. В суде порноактриса даже попыталась повторить его позу, откинув назад руку и подняв ногу. «Сначала я была просто ошарашена, даже подскочила от испуга. Я не ожидала, что там кто-то будет, особенно без большей части одежды», — показала она. Дэниелс утверждает, у нее пошла голова кругом и подкосились ноги. Она заявила присяжным, что попыталась покинуть номер, но Трамп встал между ней и дверью, хотя и «не в угрожающей манере».

В итоге они занялись сексом. «Я была без одежды и обуви. Я сняла лифчик. Мы были в миссионерской позе», — вспоминает Дэниелс. Актриса заявила, что в какой-то момент «отключилась» и многого не помнит, но это не помешало ей поделиться с судом множеством деталей — от использования презервативов до мебели и цвета плитки в номере. По словам женщины, когда она одевалась после секса, ее трясло, и она приняла решение впредь видеться с Трампом только в общественных местах.

В 2015 году, когда Трамп объявил о решении баллотироваться в президенты США, менеджер Дэниелс попытался продать ее историю СМИ, но безуспешно. Интерес появился в октябре 2016 года, после того как Washington Post опубликовала видеозапись, на которой Трамп обсуждает свои любовные похождения с ведущим передачи Access Hollywood Билли Бушем. Представитель порноактрисы вышел на компанию American Media Inc. (AMI), которой принадлежит таблоид National Enquirer и которая была «глазами и ушами» штаба Трампа перед выборами. Ее руководство передало всю информацию Майклу Коэну, который и предложил Дэниелс $130 тыс. за молчание.

Порноактриса была настолько откровенна в своих показаниях, что судье Хуану Мерчану пришлось несколько раз прервать ее. Впоследствии он заметил, что некоторые вещи Дэниелс следовало бы оставить при себе. Адвокаты Трампа также заявили, что Дэниелс совершенно не обязательно делиться с присяжными непристойными деталями предполагаемого секса, поскольку это не имеет отношения к существу дела.

Сам Трамп в суде весьма бурно реагировал на показания порноактрисы. Во время полуденного перерыва судья подозвал его адвоката Тодда Бланша. «Я понимаю, что ваш клиент сейчас расстроен, но он громко ругается и качает головой, и это выглядит презрительно [по отношению к Дэниелс]. Это может привести к запугиванию свидетеля, и присяжные это понимают», — предупредил Мерчан.

Как будет развиваться процесс

8 мая Сторми Дэниелс продолжит дачу показаний. Линия защиты, наметившаяся в ходе судебных слушаний накануне, должна убедить присяжных, что порноактрисой руководит лишь жажда заработать на скандальной истории.

Юристы Трампа также потребовали от судьи аннулировать судебный процесс из-за нарушения процессуальных норм, которое, на их взгляд, представили собой «маргинальные» показания порноактрисы. «Все это не имеет никакого отношения к данному делу и носит исключительно предвзятый характер, и единственная причина, по которой правительство (сторона обвинения. — РБК) задало эти вопросы, помимо явной попытки пристыдить [обвиняемого], заключается в том, чтобы заставить присяжных не обращать внимания на важные доказательства», — заявил Бланш. Судья отклонил его ходатайство.

По оценкам экспертов, весь судебный процесс может занять от шести до восьми недель. Суду предстоит заслушать еще одного ключевого свидетеля обвинения — бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. Еще в 2017 году он говорил, что готов «поймать пулю» за Трампа, но во время процесса 2018 года изменил свою точку зрения. «Трамп-2024? Скорее Трамп 20–24 года [в тюрьме]», — заявил он в недавнем эфире TikTok. Сам экс-президент неоднократно называл своего бывшего сторонника «серийным лжецом». Как отмечает Би-би-си, показания Коэна могут определить исход уголовного дела.

Против экс-президента возбуждено еще три уголовных дела. Одно из них связано с незаконным хранением секретных документов в его особняке во Флориде. Два других были инициированы по обвинениям в попытках вмешательства в президентские выборы в 2020 году — одно федеральное, основанное на заявлениях Трампа и его советников о фальсификации итогов голосования, второе на уровне штата Джорджия, где команда Трампа добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования и даже якобы требовала от секретаря штата «найти» 11 780 голосов, то есть ровно столько, чтобы после пересчета Трамп обошел Джо Байдена. Впрочем, заседания по этим делам вряд ли начнутся до президентских выборов.

Единственное дело, по которому может быть вынесен вердикт до дня общенационального голосования, — нынешнее разбирательство в Нью-Йорке. Апелляция, которую практически наверняка подаст команда Трампа в случае обвинительного приговора, едва ли будет рассмотрена до 5 ноября.

Даже если экс-президента признают виновным, это не помешает ему участвовать в выборах, тем более что в истории США уже были прецеденты: в 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию из-за решетки. Но заключение экс-президента США — случай беспрецедентный. По американским законам, все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму. Как это будет осуществлено, остается неясным.