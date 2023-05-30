Зеленский заявил, что Путин «избегал» разговора с ним по телефону

Зеленский заявил, что Путин «избегал даже телефонных разговоров» с ним в течение почти двух лет. Отвечая на вопрос о возможности личного разговора после начала спецоперации, Кремль заявлял, что для этого нужна конкретная тема

Владимир Зеленский (Фото: Louise Delmotte / Reuters)

Президент России Владимир Путин в течение почти двух лет избегал телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом украинский президент заявил в интервью южнокорейской газете Chosun, отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с российским лидером.

«Он избегал даже телефонных разговоров со мной в течение почти двух лет», — сказал Зеленский. По его мнению, это связано с тем, что «нечего сказать». Сейчас, по словам Зеленского, «трудно разговаривать с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины».

Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры России и Украины не общались уже несколько лет. В последний раз они говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз в 2019 году на саммите в «нормандском формате». В нем также участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Двусторонняя встреча Путина и Зеленского тогда длилась около 15 минут.

Вскоре после начала боевых действий на Украине Зеленский не раз говорил, что готов к личной встрече с Путиным. В Кремле на это отвечали, что российский президент «никогда не отказывался» от встречи с украинским лидером, однако для организации переговоров необходим конкретный документ.

После осеннего референдума, по итогам которого в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, Зеленский отказался от переговоров с Москвой, «пока Путин — президент».

Позже он не раз повторял эту позицию. «Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать... Потому что у нас была встреча с ним в «нормандском формате», это было до полномасштабного конфликта. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое», — говорил Зеленский в январе этого года.