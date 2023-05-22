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В Дании заявили о желании принять мирный саммит по Украине

В Дании заявили о желании провести у себя саммит по урегулированию на Украине
Фото: Michal Fludra / Global Look Press
Фото: Michal Fludra / Global Look Press

Дания хотела бы провести в июле саммит по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Его слова передает Reuters.

Министр отметил, что для организации такой встречи нужна глобальная кооперация и участие не только европейских стран. «Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай», — сказал Расмуссен. При этом глава датского МИДа отметил, что ему «трудно представить» участие России в таком саммите.

Расмуссен также заявил, что для организации встречи необходимо желание Украины. «Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, захочет ее организовать», — сказал он.

18 мая Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский предложил странам G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) провести мирный саммит по Украине.

Потенциальный саммит будет нацелен на продвижение «формулы мира» Зеленского, представленной прошлой осенью и состоящей из 10 пунктов, отмечает газета. План Киева предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. Участие России в саммите не предусмотрено.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл украинский план нереалистичным. При этом, МИД заявлял о готовности вести мирные переговоры без предварительных условий.

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