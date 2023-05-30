Глава МИД Британии Клеверли: Украина может наносить удары за пределами своей территории

В Британии заявили о праве Киева наносить удары за пределами Украины

Джеймс Клеверли (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

У Украины есть законное право защищать себя и «применять военную силу» за пределами своей территории, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку дронов на Москву.

«У него (Киева. — РБК) есть законное право поступать так — в пределах собственных границ, разумеется, но у него также есть право применять военную силу за пределами своих границ, чтобы подрывать способность России применять военную силу на Украине», — сказал Клеверли (цитата по Sky News).

Министр назвал атаку «легитимных военных целей» за пределами Украины элементом самообороны Украины.

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Пострадали два человека, три дома были повреждены. Минобороны сообщило, что пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.

В ООН после атаки сказали, что осуждают любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. В США подчеркнули, что «в целом не поддерживают атаки внутри России».