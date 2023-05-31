Антонов обвинил США в игнорировании атаки беспилотников на Москву

Игнорирование США атаки на Москву является индульгенцией для ВСУ на продолжение боестолкновений с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, украинские политики считаются только с позицией Запада во главе с Вашингтоном.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными Силами», — заявил он, комментируя вчерашнюю атаку беспилотников на Москву.

Антонов отметил, что заявление Вашингтона по поводу атаки на Москву является «поощрением украинских террористов». При этом в Совете национальной безопасности при президенте США заявили, что не поддерживают атаки внутри России. В Вашингтоне добавили, что пока собирают информацию о случившемся.

Атака беспилотников на Москву произошло 30 мая. Минобороны сообщило, что из восьми дронов пять были сбиты, а три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома на юго-западе столицы были повреждены. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Минобороны обвинило в атаке Киев. Украинские власти свою причастность к ударам опровергают.