Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Пентагон потратит почти $40 млрд на ремонт проблемных двигателей F-35 Политика, 05:02
КНДР сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту Политика, 04:55
Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ Политика, 04:24
Антонов обвинил США в игнорировании атаки беспилотников на Москву Политика, 04:14
Гладков сообщил о поврежденных домах и горящем транспорте в Шебекино Политика, 04:00
Сенатор Грэм рассказал о скорой «впечатляющей демонстрации силы» Украиной Политика, 03:42
Глава ФНС рассказал о списках блогеров в ответ на вопрос о проверках Общество, 03:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минкульт исключил Учителя из экспертных советов и добавил туда Певцова Общество, 02:30
Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию Политика, 02:23
Еще один регион запретил беспилотники Политика, 01:40
Члены НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства Политика, 01:38
В Думу внесли законопроект о защите земельных прав традиционных конфесий Общество, 01:23
Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР Политика, 01:03
КНДР запустила ракету в южном направлении Политика, 01:00
Атака беспилотников на Москву ,  
0 

Антонов обвинил США в игнорировании атаки беспилотников на Москву

Антонов: игнорирование США атаки на Москву является индульгенцией для ВСУ

Игнорирование США атаки на Москву является индульгенцией для ВСУ на продолжение боестолкновений с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам Антонова, украинские политики считаются только с позицией Запада во главе с Вашингтоном.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными Силами», — заявил он, комментируя вчерашнюю атаку беспилотников на Москву.

Антонов отметил, что заявление Вашингтона по поводу атаки на Москву является «поощрением украинских террористов». При этом в Совете национальной безопасности при президенте США заявили, что не поддерживают атаки внутри России. В Вашингтоне добавили, что пока собирают информацию о случившемся.

Атака беспилотников на Москву произошло 30 мая. Минобороны сообщило, что из восьми дронов пять были сбиты, а три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома на юго-западе столицы были повреждены. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Минобороны обвинило в атаке Киев. Украинские власти свою причастность к ударам опровергают.

Читайте на РБК Pro
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Теги
Москва США посол МИД Анатолий Антонов
Материалы по теме
Атака дронов на Москву. Что известно на данный момент
Политика
В ООН в ответ на вопрос о дронах в Москве напомнили об ударах по Украине
Политика
Кадыров после атак на Москву предложил ввести в России военное положение
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter