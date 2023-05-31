Президентом Латвии стал министр, поставивший целью поражение России
Сейм Латвии выбрал министра иностранных дел Эдгара Ринкевича президентом республики, его выдвинула партия власти «Новое Единство», сообщает Delfi.
Поддержали его кандидатуру 52 парламентария, в том числе депутаты от оппозиции, 35 выступили против.
Президент Латвии избирается Сеймом абсолютным большинством голосов на четыре года.
Ринкевич, будучи главой латвийского МИД, не раз комментировал отношения с Россией. В начале этого года он назвал одним из стратегических интересов Латвии поражение России на Украине. Это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, объяснил он.
Прошлым летом он вступил в заочную полемику с представителем российского МИДа Марией Захаровой. Та возмутилась решением ЮНЕСКО внести процесс приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Захарова утверждала, что борщ упоминался в исторических материалах как «блюдо русских жителей Киева». «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» — ответил ей тогда Ринкевич. Представитель МИД России заявила затем, что министр соседнего государства «не по красавицам», а «красавцам».
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