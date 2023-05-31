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Президентом Латвии стал министр, поставивший целью поражение России

Парламент Латвии выбрал главу МИД Эдгара Ринкевича президентом
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: Jussi Nukari / Global Look Press)

Сейм Латвии выбрал министра иностранных дел Эдгара Ринкевича президентом республики, его выдвинула партия власти «Новое Единство», сообщает Delfi.

Поддержали его кандидатуру 52 парламентария, в том числе депутаты от оппозиции, 35 выступили против.

Президент Латвии избирается Сеймом абсолютным большинством голосов на четыре года.

Ринкевич, будучи главой латвийского МИД, не раз комментировал отношения с Россией. В начале этого года он назвал одним из стратегических интересов Латвии поражение России на Украине. Это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, объяснил он.

Прошлым летом он вступил в заочную полемику с представителем российского МИДа Марией Захаровой. Та возмутилась решением ЮНЕСКО внести процесс приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Захарова утверждала, что борщ упоминался в исторических материалах как «блюдо русских жителей Киева». «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» — ответил ей тогда Ринкевич. Представитель МИД России заявила затем, что министр соседнего государства «не по красавицам», а «красавцам».

Материал дополняется.

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Эдгар Ринкевич Латвия
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