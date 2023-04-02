Глава МИД Латвии на 1 апреля пошутил о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 1 апреля сообщил о присоединении Украины к Евросоюзу. В своем Twitter он написал, что Украину приняли «в европейскую семью», пишет Sputnik, приводя скриншот твита.

Однако позже он признался, что это была «первоапрельская» шутка. Ринкевич извинился за «неприемлемый» юмор, а затем удалил обе публикации.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном принятии Украины в блок в конце февраля 2022 года, вскоре после начала Россией военной операции в этой стране.

Вслед за Украиной заявки на вступление в ЕС подали Молдавия и Грузия. Киев и Кишинев летом получили статус кандидата в члены Евросоюза, а Тбилиси была предложена «европейская перспектива». Еврокомиссия отложила оценку проведенных в Грузии реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС, до этого года.

Для присоединения к блоку Украине выдвинули ряд условий, в числе которых — судебная реформа и борьба с коррупцией. В начале февраля Зеленский говорил, что на тот момент страна выполнила 72% обязательств, взятых в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

При этом многие европейские политики, например, французский президент Эмманюэль Макрон, говорили, что Украине понадобится много времени для присоединения к ЕС. В то же время президент Сербии Александр Вучич в конце марта допустил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в июне на фоне сложностей на поле боя и из-за желания Киева получить «больший импульс» на европейском пути.

В Кремле получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС назвали «внутренними европейскими делами».