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В Латвии заявили о плане полностью искоренить празднования 9 Мая

Глава МВД Латвии Кучинскис: через пару лет празднования 9 Мая могут быть искоренены
Латвия, Рига
Латвия, Рига (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

В Латвии празднования 9 Мая могут быть полностью искоренены в течение нескольких лет. Об этом заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис в интервью телеканалу TV3.

«Еще несколько лет, и мы сможем полностью убрать красный цвет с 9 мая», — сказал Кучинскис. Он добавил, что изменения в сознании людей происходят медленно.

По оценкам главы МВД Латвии, празднование 9 Мая в Латвии в 2023 году было «мирным». Самые большие потоки людей к памятным местам были в Даугавпилсе и в Саласпилсе, где находится мемориал на месте бывшего нацистского концлагеря.

9 мая полицейские в Латвии задержали 26 человек из-за празднования Дня Победы 9 мая и завели 38 административных дел. Также возбуждено четыре уголовных дела. Наиболее распространенные нарушения: возложение цветов к местам, где находились демонтированные советские памятники, и ношение георгиевской ленточки. Кроме того, несколько человек задержали за нарушение правил использования пиротехники.

Четыре уголовных дела возбудили по ст 74.1 Уголовного кодекса Латвии (оправдание геноцида, военных преступлений, преступлений против мира) — два в Риге, два в Даугавпилсе. Они связаны с заявлениями о военной операции на Украине.

В апреле латвийский сейм принял закон, который запрещает проведение 9 мая «определенных публичных мероприятий». На эту дату можно назначить только мероприятия по случаю Дня Европы.

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В прошлом году сейм Латвии объявил 9 мая Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине.
В Кремле называли «постыдным» решение властей Латвии.

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