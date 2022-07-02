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Захарова ответила на фразу МИД Латвии о «красавице» словами «я не ваша»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на фразу «терпи, моя красавица» министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в контексте их спора после внесения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» — написал Ринкевичс по-русски в Twitter.

Тогда Захарова ответила ему в Telegram следующее: «Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?».

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Украина подала заявку на включение культуры приготовления борща в список нематериального культурного наследия в марте 2021 года. В этом году она попросила ускорить рассмотрение заявки, и 1 июля такое решение было принято на внеочередной сессии межправительственного комитета организации. Однако в список внесен не сам борщ, а именно процесс его приготовления.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко после решения ЮНЕСКО написал в Telegram, что Украина готова делиться борщом и его рецептами со всеми «цивилизованными» странами. «И с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то яркое, вкусное и украинское», — написал он.

После этого Захарова заявила, что борщ изначально упоминался в исторических документах как русское блюдо. «В путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584–1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева», — подчеркивала дипломат.

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Мария Захарова Эдгар Ринкевич борщ ЮНЕСКО культурное наследие
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