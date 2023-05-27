Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом «не одного дня»

Михаил Подоляк: контрнаступление является сложным процессом и не вопрос одного дня

Украинские власти неоднократно допускали начало контрнаступления в ближайшее время. Подоляк считает, что интенсивность нарастает, но понадобится продолжительное время

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

ВСУ начали предварительные операции в рамках контрнаступления, но для того, чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время, заявил в интервью The Guardian советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал он.

Киев заявляет о подготовке контрнаступления несколько месяцев. В начале весны президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что оно откладывается из-за боеприпасов и оружия. Глава разведки Украины Кирилл Буданов в мае сообщил, что у Киева есть необходимый минимум вооружений для начала наступления и оно начнется в ближайшее время.

25 мая Подоляк заявил, что контрнаступление Украины идет уже несколько дней и проводятся «отдельные операции». При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНВО) Украины Алексей Данилов через два дня после этого сказал «Би-би-си», что наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

В Кремле сообщали, что российские военные отслеживают сообщения о планах украинского контрнаступления и учитывают эту информацию при планировании военной операции.