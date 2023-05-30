FT узнала о плане Киева по психологическим атакам перед контрнаступлением

Серией «психологических» атак в Киеве хотят добиться передислокации российских войск у границы, сообщили источники FT. В Кремле увидели в этом подтверждение верности решения о начале военной операции

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Украина перед контрнаступлением решила провести ряд операций, направленных на то, чтобы «подорвать моральный дух» России, со ссылкой на источники сообщила The Financial Times (FT).

Среди таких операций издание перечисляет атаку беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также нападение диверсантов на Белгородскую область. Утром 30 мая беспилотники также атаковали Москву и Подмосковье.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления», — сказал FT высокопоставленный украинский чиновник.

По словам другого источника издания, представителя украинской разведки, нападение диверсантов и будущие операции направлены на то, чтобы «нанести удар по моральному духу и заставить передислоцировать войска» вдоль границы. Он добавил, что пока признаков «передислокации» в Киеве не увидели.

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было. В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента», и обвинили в произошедшем «киевский режим». Украина причастности к случившемуся опровергла.

В этом же месяце, 22 мая, на Грайворонский округ Белгородской области напала диверсионно-разведывательная группа. Пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за нападение взяли на себя «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России) и «Русский добровольческий корпус» (часть «Интернационального легиона», который входит в состав теробороны ВСУ). В Киеве заявили, что не имели «непосредственного отношения» к атаке.

Спустя два дня Минобороны сообщило, что российский разведывательный корабль «Иван Хурс» атаковали три беспилотных катера. По информации ведомства, все они были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Минобороны сообщило, что дронов было восемь — из них пять удалось сбить, а остальные были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. В Кремле заявили, что атака была ответом на российский удар по центрам принятия решений в минувшее воскресенье. Это нападение «лишний раз подтверждает необходимость продолжения спецоперации и достижения поставленных целей», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Киеве, в свою очередь, заявили, что не имеют «прямого отношения» к случившемуся.