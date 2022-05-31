«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Orsted

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«Газпром экспорт» с 1 июня приостановит поставки газа британско-голландской Shell Energy Company по контракту для Германию и датской Orsted в связи с неуплатой по новой схеме за апрель, говорится в сообщении российской компании.

По информации российской компании, Shell и Orsted уведомили, что «не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях», в связи с чем поставки газа будут приостановлены до момента осуществления оплаты.

В «Газпроме» указали, что максимальный годовой объем поставок в Германию по контракту с Shell составляет 1,2 млрд куб. м., объемы поставок датской компании в пресс-службе не раскрыли.

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