ЕС разработает план на случай остановки поставок газа из России

О работе над планом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Cейчас страны Европы стараются накопить как можно больше газа в хранилищах, но при прекращении поставок «придется сделать больше»

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В Европе разрабатывают «запасной план» на случай полного прекращения поставок газа из России, сообщила Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Евросоюз старается накопить как можно больше газа и этими запасами сможет заместить большую часть российских поставок в этом году, но в случае их полного прекращения потребуется сделать еще больше», — приводит газета слова Симсон.

Она сообщила, что ЕС рассматривает различные меры, чтобы обезопасить себя в случае полного прекращения импорта, в том числе нормирование поставок газа для промышленности. Ограничение подачи топлива домохозяйствам не рассматриваются. Также в ЕС заявили, что будут защищены цепочки поставок продуктов, товаров для сфер здравоохранения и безопасности

В Европе, по данным FT, на промышленность приходится 27% от общего объема потребления газа, крупнейшими потребителями являются предприятия химической, пищевой и стекольной отраслей, а также предприятия, выпускающие керамику.

«Симсон уверена, что заместить две трети российского газа в этом году, как ранее заявляла Еврокомиссия, удастся. Она также выразила оптимизм по поводу усилий обеспечить альтернативные каналы поставок», — отмечает FT.

Издание напоминает, что в 2022 году ЕС получил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), которыми сейчас заполняются подземные резервуары. По состоянию на 25 мая хранилища были заполнены на 44% по сравнению с 36% в тот же период годом ранее.

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Еврокомиссар также сообщила, что Брюссель ожидает увеличения поставок из США и Норвегии и ведет переговоры с новыми поставщиками. «Мы работаем с Египтом и Израилем и, надеюсь, до лета заключим с ними двусторонние соглашения. Мы планируем возобновить наш энергетический диалог с Алжиром», — цитирует издание слова Симсон.

В Евросоюзе решили ускорить отказ от российских энергоносителей, в частности нефти и газа, на фоне проведения операции на Украине. В конце марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что отказаться от российского газа страны Европы смогут в течение двух лет.

Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер утверждал, что без российского газа европейские страны смогут обходиться шесть месяцев, более долгий отказ от поставок чреват существенным влиянием на экономику. По прогнозам МВФ, полное прекращение поставок газа из России может стоить экономике ЕС 3% ВВП.

В связи с западными санкциями, из-за которых Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов, президент Владимир Путин обязал недружественные страны, в том числе страны ЕС, платить за российский газ в рублях. Эта мера необходима, чтобы избежать заморозки и тех денег, что будут получены за его продажу, пояснили в Кремле.

Часть западных стран заявила, что такой порядок оплаты нарушает заключенные контракты и является нарушением санкций. После этого Еврокомиссия подготовила план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить условия Москвы, но не нарушить санкции. В частности, европейские компании должны будут указать, что считают свои обязательства выполненными после оплаты долларами или евро в соответствии с заключенными контрактами. Согласно этому плану, после проведения импортерами платежа в евро или долларах и объявления о выполненных обязательствах Россия не должна требовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.

Требования Москвы обязывают покупателей из списка недружественных стран открыть два счета в Газпромбанке — валютного и рублевого. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет. Агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия решила не мешать компаниям открывать счета в Газпромбанке в американской или европейской валюте, но не уточнила свое отношение к такой операции.

Болгария и Польша в конце апреля отказались выполнять условия Москвы, «Газпром» приостановил поставки газа в эти страны. Болгария заявила, что будет покупать СПГ у США и по цене ниже, чем у «Газпрома», не уточнив, по какой формуле будет рассчитываться стоимость американского газа. 21 мая о прекращении поставок газа из России заявили в Финляндии.