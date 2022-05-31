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Россия перекрыла газ Нидерландам из-за отказа платить рублями

Правительство Нидерландов решило, что оплата за газ в рублях, как того требует Москва, создает слишком большие риски. Ликвидировать нехватку топлива после отказа от российского импорта страна собирается за счет сжиженного газа
«Газпром» GAZP ₽299,16 -0,55% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями, говорится в сообщении компании в Telegram. Перевести с 1 апреля оплату за газ в рубли ранее поручил президент России.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — объявила компания, уточнив, что на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» так и не получил платежа.

Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ рублями
Бизнес
Фото:gasterra.nl

По новой схеме оплаты газа, которая действует с апреля, иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Великобританию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый.

Поступившие на валютный счет средства банк должен самостоятельно конвертировать в рубли на Московской бирже, после чего зачислить их на второй счет.

В середине апреля правительство Нидерландов сообщило, что не разрешает компаниям страны новые правила оплаты, так как это, по мнению Амстердама, нарушает санкции ЕС. В королевстве сообщили, что подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ. В то же время в Минэкономики страны отмечали, что ей будет сложно заполнить свои хранилища перед следующей зимой без поставок из России.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

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GasTerra объявила, что не будет выполнять требования «Газпрома» о переходе на новую схему оплаты топлива, 30 мая. В компании считают, что новые условия покупки российского газа в рублях могут привести к нарушению введенных Евросоюзом санкций, а также повлечь за собой другие финансовые и операционные риски. Так, например, к последним, по мнению компании, относится обязательное требование открыть счет в российском банке и контроль над ним «со стороны российского режима». «Газпром» в ответ предупредил компанию, что остановит поставки топлива.

Нидерланды входили в число крупнейших европейских покупателей российского газа, занимая шестое место, после Германии, Италии, Турции, Австрии и Франции: в 2020 году страна импортировала 11,8 млрд куб. м (.pdf).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Газпром Нидерланды поставки газа
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