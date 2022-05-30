Датский оператор Orsted увидел риск остановки поставок газа из России

Дедлайн по оплате газа для датской Orsted истекает 31 мая, но компания по-прежнему не намерена платить в рублях. Оператор утверждает, что готов к возможному прекращению поставок и заполняет свои хранилища

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Датский оператор Orsted предупредил о возможном прекращении поставок российского газа, из-за того что дедлайн по оплате истекает, но компания по-прежнему не намерена платить за топливо в рублях, сообщается на ее сайте.

«Существует риск, что «Газпром экспорт» перестанет поставлять газ Orsted», — сообщила компания.

Как отмечает оператор, российская сторона требует оплаты газа в рублях, однако у него нет юридических обязательств по контракту платить в российской валюте. По мнению Orsted, смена валюты оплаты будет нарушением контракта. Компания отметила, что дедлайн по оплате газа истекает 31 мая и она продолжит платить в евро.

Датский оператор выразил надежду, что страна сможет закупать газ через европейский рынок, поскольку прямого трубопровода, по которому газ идет из России в Данию, нет.

«Мы готовились к этому сценарию, чтобы свести к минимуму риск для клиентов Orsted, в основном крупных компаний в Дании и Швеции», — отметили в компании. Как указал оператор, у него есть хранилища в Дании и Германии и сейчас они заполняются, чтобы обеспечить поставки клиентам.

РБК направил запрос в «Газпром».

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Orsted заявила об отказе платить за газ в рублях еще в начале апреля, после получения соответствующего письма от российской компании. По данным Bloomberg, контракт с Данией истекает в конце десятилетия. Агентство отмечает, что Россия поставляла Дании 80% закупаемого страной газа, однако от всего приобретенного Европой газа в прошлом году это составляло 1,3%.

В конце февраля Orsted заявила, что прекращает закупать из России уголь и биомассу для электростанций и не будет подписывать новые контракты с российскими компаниями. Говоря о поставках российского газа, компания тогда отметила, что это будет иметь серьезные последствия для населения и его необходимо координировать на национальном уровне и уровне ЕС.

«Газпром» 21 мая прекратил поставки газа в Финляндию, из-за того что не получил платеж в рублях. До этого, в конце апреля, по той же причине был остановлен экспорт российского газа в Польшу и Болгарию. В Кремле неоднократно говорили, что Россия не будет поставлять топливо бесплатно.