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Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе, заявил Трамп после успешного запуска пилотируемого корабля SpaceX. По его словам, скоро Соединенные Штаты высадятся на Марс, и у них будут «величайшие вооружения в истории»
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters

У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», отметил он.

«Мы вызвали зависть у всего мира и скоро высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которое когда-либо можно было представить в истории», — сказал Трамп.

По его словам, США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе. Успешный запуск пилотируемого корабля SpaceX стал «первым большим космическим посланием за последние 50 лет» и «триумфальным возвращением к звездам», заявил Трамп.

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, SpaceX
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