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Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

В указе говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, согласно которому исследование спутника является достоянием всего человечества
Фото: Alex Brandon Source / AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», — говорится в указе.

При этом в нем отмечается, что космос как юридически, так и физически является «уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому их политика должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе».

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право», — говорится в документе.

В Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием Луны, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи.

«Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами», — подчеркивается в соглашении.

Трамп попросил у конгресса денег для высадки астронавтов на Марсе и Луне
Технологии и медиа

Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну в марте 2019 года, выделив на выполнение своего приказа NASA пять лет. После этого ведомство объявило о космической программе «Артемида», состоящей из двух этапов — высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект Трамп пообещал выделить NASA дополнительные $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.

В начале февраля Трамп попросил у конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну. Это необходимо для того, чтобы «следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и <...> чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», заявил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, Луна, США, космос
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