Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

В указе говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, согласно которому исследование спутника является достоянием всего человечества

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Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», — говорится в указе.

При этом в нем отмечается, что космос как юридически, так и физически является «уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому их политика должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе».

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право», — говорится в документе.