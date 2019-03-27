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Технологии и медиа ,  
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Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года
В ближайшие пять лет американские астронавты должны вернуться на Луну. такую задачу перед NASA поставил Белый дом и лично президент Дональд Трамп
Базз Олдрин на поверхности Луны (Фото: Reuters / NASA)

По требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должно организовать полет американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. Об этом во время выступления в американском аэрокосмическом агентстве заявил вице-президент Майк Пенс. Фрагмент речи он опубликовал в своем Twitter.

«Президент дал указание NASA и его директору Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу любыми необходимыми средствами... Вы должны рассмотреть возможность привлечь все возможные средства, включая [космическую] индустрию, правительство и частный бизнес. Администрация и весь американский народ привержены этой цели», — обратился он к сотрудникам NASA.

«Стратегия Белого дома — вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Первая женщина и следующий мужчина на поверхности Луны будут американскими астронавтами, отправленными с помощью американских ракет с американской земли», — сказал вице-президент Пенс.

Глава NASA Джим Брайденстайн отреагировал на слова Пенса в своем Twitter. «Вызов принят. А теперь — к работе», — написал он. Позднее он подтвердил, что к выполнению задачи будут привлечены частные компании. «Девять америкаснких компаний по контракту с NASA конкурируют за доставку первой партии научноного оборудования на поверхность Луны», — сообщил Брайденстайн. Итоги тендера, по его словам, будут объявлены в мае.

На исследования Луны, как сообщала ранее WSJ, NASA намерена попросить у американского бюджета еще $500 млн. К исследованию спутника Земли агентство намерено активно привлекать частный сектор. По анонсировавшимся ранее планам, для миссии корабля Orion к Луне в 2020 году должна была быть использована сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), преимущественно разрабатываемая Boeing. В середине марта Брайденстайн допускал возможность смены выбора ракеты и заключение контракта с другой компанией.

О планах полета к луне заявлял основатель SpaceX Илон Маск. Еще в 2017 году компания намеревалась отправить первых космических туристов к Луне уже в 2018 году. При этом, как сообщали в компании, клиенты уже внесли значительную часть оплаты. В 2018 году полет так и не состоялся, однако в сентябре стало известно имя первого космического туриста, который отправится на корабле SpaceX к Луне — им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава. По данным Forbes, состояние Юсаку Маэдзава составляет $2,9 млрд. Уже в начале февраля 2019 года Маск представил видео с испытаний двигателей для межпланетного корабля Starship.

К исследования Луны проявляют интерес также Россия и Китай. В январе китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно прилунился в самом большом известном кратере спутника Земли — Бассейн Южный полюс — Эйткен​. «Чанъэ-4» стал первым в истории аппаратом, совершившим посадку на обратной стороне Луны.

«Роскосмос» пока не направлял миссии к Луне, однако неоднократно заявлял о планах на новую лунную программу. В феврале стали известны детали лунной стратегии «Роскосмоса», из которых следует, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправить на Луну в 2031 году. Уже в 2034 году «Роскосмос» планирует начать на Луне строительство российской базы.

Первая высадка людей на Луну состоялась в 1969 году. На корабле «Аполлон-11» на поверхность спутника Земли прилунились командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. Лунная программа «Апполон» продолжалась до 1972 года. В рамках программы Луны достигли шесть миссий, на саму поверхность выходили 12 астронавтов. С 1972 года, когда посадку совершил модуль «Аполлона-17», Луну не посещал ни один человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Майк Пенс, NASA
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