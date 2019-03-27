Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года

В ближайшие пять лет американские астронавты должны вернуться на Луну. такую задачу перед NASA поставил Белый дом и лично президент Дональд Трамп

Базз Олдрин на поверхности Луны (Фото: Reuters / NASA)

По требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должно организовать полет американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. Об этом во время выступления в американском аэрокосмическом агентстве заявил вице-президент Майк Пенс. Фрагмент речи он опубликовал в своем Twitter.

«Президент дал указание NASA и его директору Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу любыми необходимыми средствами... Вы должны рассмотреть возможность привлечь все возможные средства, включая [космическую] индустрию, правительство и частный бизнес. Администрация и весь американский народ привержены этой цели», — обратился он к сотрудникам NASA.

«Стратегия Белого дома — вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Первая женщина и следующий мужчина на поверхности Луны будут американскими астронавтами, отправленными с помощью американских ракет с американской земли», — сказал вице-президент Пенс.

Глава NASA Джим Брайденстайн отреагировал на слова Пенса в своем Twitter. «Вызов принят. А теперь — к работе», — написал он. Позднее он подтвердил, что к выполнению задачи будут привлечены частные компании. «Девять америкаснких компаний по контракту с NASA конкурируют за доставку первой партии научноного оборудования на поверхность Луны», — сообщил Брайденстайн. Итоги тендера, по его словам, будут объявлены в мае.

На исследования Луны, как сообщала ранее WSJ, NASA намерена попросить у американского бюджета еще $500 млн. К исследованию спутника Земли агентство намерено активно привлекать частный сектор. По анонсировавшимся ранее планам, для миссии корабля Orion к Луне в 2020 году должна была быть использована сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), преимущественно разрабатываемая Boeing. В середине марта Брайденстайн допускал возможность смены выбора ракеты и заключение контракта с другой компанией.