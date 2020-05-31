Общество ,
31 мая, 00:14
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США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
США впервые с 2011 года отправили в космос пилотируемый корабль. Запуск провела компания SpaceX Илона Маска. Как стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon — в фоторепортаже РБК
Фото: Joe Skipper / Reuters
Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен направляются на стартовую площадку, чтобы подняться на борт корабля Crew Dragon
Фото: Joe Skipper / Reuters
Продувка ракеты Falcon 9 после дозаправки перед запуском
Фото: Alex Brandon / AP
Подготовка смотровой площадки для президента США Дональда Трампа и американского вице-президента Майка Пенса
Фото: John Raoux / AP
Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартует с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида
Фото: Saul Martinez / Getty Images
Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на Международную космическую станцию доставляли на российских кораблях «Союз»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Майк Пенс наблюдают за запуском космического корабля Crew Dragon
Фото: Steve Nesius / Reuters
Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после девятилетнего перерыва
Фото: David J. Phillip / AP
Запуск корабля должен был состояться еще 27 мая, однако тогда его пришлось перенести из-за тумана и низкой облачности
Фото: John Raoux / AP
Корабль уже совершил один тестовый полет без астронавтов. Его предшественник, корабль Dragon первого поколения, провел уже 20 полетов по доставке грузов на МКС, из которых неудачей завершился только один
Фото: Joe Rimkus Jr. / Reuters
За запуском ракеты наблюдали и местные жители.
Первая ступень успешно отделилась от ракеты и вернулась на землю. После отделения второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon вышел на орбиту. Его стыковка к МКС ожидается в 17:30 мск 31 мая
За запуском ракеты наблюдали и местные жители
Авторы:
Михаил Гребенщиков, Виктория Полякова