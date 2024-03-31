Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр города. Глава администрации области призвал жителей оставаться в укрытиях. Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в свою очередь призвал жителей Харькова и региона оставаться в укрытиях.

26 и 28 марта Терехов сообщал о взрывах в городе. 22 марта мэр Харькова заявил, что город оказался полностью обесточен после ударов. Он рассказал, что в Харькове не работают водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы давали воду с минимальным давлением.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время. Он уточнил, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» позже рассказала, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате ракетного удара. «Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — заявили там. Энергетический объект располагается около поселка Слобожанское в Чугуевском районе примерно в 50 км от Харькова. ТЭС кроме Харьковской области обеспечивает электроэнергией Полтавскую и Сумскую.

Минобороны России 22 марта отчиталось, что за неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины было нанесено 49 «ударов возмездия». Военное ведомство указало, что в результате были поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.