Минобороны заявило о 49 «ударах возмездия» по Украине

Минобороны: за неделю с 16 по 22 марта по Украине нанесено 49 «ударов возмездия»

За неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины нанесено 49 «ударов возмездия», отчитались в Минобороны. Это стало ответом на обстрелы российских территорий и попыток проникновения диверсантов

Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» по украинским объектам, сообщает Минобороны. Удары нанесены в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.

«С 16 по 22 марта <...> нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В результате ударов поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, перечислили в Минобороны.

Кроме этого в министерстве отчитались о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса ВСУ, нанесенном этой ночью. При нанесении удара вооруженные силы России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники. Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности», — отчитались в военном ведомстве.

Ранее 22 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна этой ночью и утром подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время: по его словам, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. «Нафтогаз» сообщил, что повреждения есть и на его объектах, идут восстановительные работы.

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«Укргидроэнерго» сообщило, что под удар в том числе попала ДнепроГЭС. По данным ведомства, есть попадания по гидросооружениям и плотине, на станции начался пожар. «Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили там.

Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Располагается в Запорожской области на реке Днепр в подконтрольном Украине городе Запорожье. Регион вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов вступил в состав России осенью 2022 года.

Перебои с электричеством начались в ряде регионов Украины, например в Днепропетровской области. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о поврежденных объектах критической инфраструктуры, в городе ввели графики аварийных отключений. Харьков почти полностью остался без света, в городе обесточены насосные подстанции. Об аварийных отключениях электричества в Кропивницком сообщил глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович; графики отключения ввели в нескольких населенных пунктах в Сумской области.