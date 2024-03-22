Харьков оказался полностью обесточен

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Харьков полностью обесточен, повреждения «слишком серьезные», сообщил мэр города Игорь Терехов, его видеообращение опубликовало украинское издание «Страна».

По его словам, не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы пока будут давать воду с минимальным давлением. Тепло остается у 40 тыс. абонентов, согласно подсчетам мэра.

На текущий момент в Харькове все больницы работают с генераторами, вода в медицинских учреждениях также есть. По данным мэра, также функционируют магазины, аптеки, рынки, пункты раздачи горячей еды и специально оборудованные палатки с бесплатным обогревом и зарядками гаджетов.

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