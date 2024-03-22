Харьков оказался полностью обесточен
Харьков полностью обесточен, повреждения «слишком серьезные», сообщил мэр города Игорь Терехов, его видеообращение опубликовало украинское издание «Страна».
По его словам, не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт, светофоры. Коммунальные службы пока будут давать воду с минимальным давлением. Тепло остается у 40 тыс. абонентов, согласно подсчетам мэра.
На текущий момент в Харькове все больницы работают с генераторами, вода в медицинских учреждениях также есть. По данным мэра, также функционируют магазины, аптеки, рынки, пункты раздачи горячей еды и специально оборудованные палатки с бесплатным обогревом и зарядками гаджетов.
Материал дополняется
«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов
Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео
Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО
Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно
Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода
Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика
Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста