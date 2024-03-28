Мэр сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», — написал он.

Серия взрывов прозвучала в городе около 01:10 мск, уточняют «Страна» и «РБК-Украина».

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы сейчас звучат в Харьковской области.

Взрывы также звучали в городе в ночь на 26 марта. Утром 22 марта Терехов сообщил о серии из 15 взрывов, после этого город оказался полностью обесточен. Российское Минобороны тогда отчиталось о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.