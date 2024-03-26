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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
О взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов. «Суспільне» пишет о трех взрывах

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

«Суспільне» пишет о трех взрывах в городе.

Повторная воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях.

22 марта мэр сообщал, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Город оказался почти полностью обесточен, говорил глава военной администрации.

Харьков почти полностью остался без света после серии взрывов
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Ликвидация последствий удара по Харькову 20 марта

Минобороны России в тот же день отчиталось, что за неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины было нанесено 49 «ударов возмездия».

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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