В Харькове раздались взрывы
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
«Суспільне» пишет о трех взрывах в городе.
Повторная воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях.
22 марта мэр сообщал, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Город оказался почти полностью обесточен, говорил глава военной администрации.
Минобороны России в тот же день отчиталось, что за неделю по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины было нанесено 49 «ударов возмездия».
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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