В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове взрывы! Будьте осторожны», — написал Терехов.
Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города, добавил он.
О взрывах власти Харькова сообщают регулярно. В частности, серия взрывов прозвучала в городе в ночь на 28 марта. Терехов подчеркнул, что в результате ЧП пострадавших не было, в одном из зданий выбило стекла.
22 марта город был полностью обесточен, в Харькове не работали системы водо- и теплоснабжения, электротранспорт, светофоры.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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