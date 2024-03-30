В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове взрывы! Будьте осторожны», — написал Терехов.

Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города, добавил он.

О взрывах власти Харькова сообщают регулярно. В частности, серия взрывов прозвучала в городе в ночь на 28 марта. Терехов подчеркнул, что в результате ЧП пострадавших не было, в одном из зданий выбило стекла.

22 марта город был полностью обесточен, в Харькове не работали системы водо- и теплоснабжения, электротранспорт, светофоры.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.