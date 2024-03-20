Кулеба объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон, когда говорил о возможности отправки войск на Украину, имел в виду их участие в подготовке солдат ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон имел в виду только то, что есть план подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за рубежом, как это происходит сейчас», — приводит его слова газета La Stampa.
По его словам, Украина никогда не просила о направлении военных для участия в боевых действиях.
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киеву необходимы средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и ракеты большой дальности. Он также рассказал о контактах с Китаем, который, по его словам, «может сыграть решающую роль в прекращении войны в силу особых отношений с Россией».
В конце февраля Макрон не исключил отправку французских войск на Украину. Как пояснил премьер Габриэль Атталь, они смогут осуществлять противовоздушную оборону, обучение украинской армии или защиту границ. По данным газеты Le Monde, Париж изучает возможность отправки своего контингента в Одессу с лета 2023 года.
17 марта Макрон допустил проведение наземной операции против российской армии. Он также указал на отсутствие лимитов у Франции в поддержке Украины.
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Россия осуждает любую западную помощь Киеву. В Кремле, в частности, сообщили, что следят за заявлениями Макрона о конфликте России и Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие в нем западных военных сделает неизбежным противостояние Москвы и НАТО. Он также назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине.
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