 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Кулеба объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину обучением ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон предложил направить военных для подготовки украинских солдат, заявил украинский министр. Москва предупредила о неизбежном конфликте с НАТО в случае появления западных войск на Украине
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон, когда говорил о возможности отправки войск на Украину, имел в виду их участие в подготовке солдат ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон имел в виду только то, что есть план подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за рубежом, как это происходит сейчас», — приводит его слова газета La Stampa.

По его словам, Украина никогда не просила о направлении военных для участия в боевых действиях.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киеву необходимы средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и ракеты большой дальности. Он также рассказал о контактах с Китаем, который, по его словам, «может сыграть решающую роль в прекращении войны в силу особых отношений с Россией».

В конце февраля Макрон не исключил отправку французских войск на Украину. Как пояснил премьер Габриэль Атталь, они смогут осуществлять противовоздушную оборону, обучение украинской армии или защиту границ. По данным газеты Le Monde, Париж изучает возможность отправки своего контингента в Одессу с лета 2023 года.

Генштаб Франции заявил о подготовке к «трудным боям»
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

17 марта Макрон допустил проведение наземной операции против российской армии. Он также указал на отсутствие лимитов у Франции в поддержке Украины.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Россия осуждает любую западную помощь Киеву. В Кремле, в частности, сообщили, что следят за заявлениями Макрона о конфликте России и Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие в нем западных военных сделает неизбежным противостояние Москвы и НАТО. Он также назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон Дмитрий Кулеба
Материалы по теме
Генштаб Франции заявил о подготовке к «трудным боям»
Политика
Посол России обвинил власти Франции в призывах к третьей мировой войне
Политика
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке «баланса сил»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Ставившего студенток на колени полицейского уволили из МВД Общество, 12:36
Названы цены на новый Solaris KRS. Это полный аналог Kia Rio Авто, 12:30
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Pro, 12:30
Над Белгородской областью сбили 13 снарядов, запущенных из Vampire Политика, 12:21
В Подмосковье загорелся строящийся жилой комплекс Общество, 12:17
Как цифровая платформа xPLANET трансформирует логистику Отрасли, 12:16
Мосэнергосбыт опубликовал график замены электросчетчиков Недвижимость, 12:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ДНР заявили об огневом контроле путей снабжения ВСУ под Авдеевкой Политика, 12:12
В Теткино при обстреле попали в промышленное предприятие Политика, 12:06
Россиянина обвинили в отмывании $1,2 млрд через созданный им криптомиксер Крипто, 12:05
Головин вошел в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1 Спорт, 12:01
Суд ЕС постановил снять санкции с Никиты Мазепина Политика, 12:00
«Аэрофлот Бонус» сохранит мили при рождении или усыновлении ребенка Пресс-релиз, 11:56
Акции «Транснефти» выросли на фоне рекордной прибыли компании Инвестиции, 11:56