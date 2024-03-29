Лавров назвал пиаром заявления Макрона об отправке войск на Украину

В конце февраля Макрон впервые не исключил отправку военных для участия в конфликте на Украине. В Кремле тогда предупредили, что появление там военных НАТО сделает неизбежным конфликт с Россией. Лавров назвал его слова пиаром

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Заявления французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину — это экспромт и пиар, который необходим ему в качестве «отвлекающего маневра» от внутренних проблем, заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается макроновских идей, это явно был экспромт. Потом он и его свита как-то отыграли назад. Но через несколько дней он вновь эту идею повторил и сказал, что будет создавать коалицию с участием стран, которые будут готовы к этому. В ответ [генсек НАТО Йенс] Столтенберг и ряд руководителей членов альянса осторожненько ему напомнили, что в НАТО решения принимаются коллегиально и коллективно», — пояснил Лавров.

По его словам, нынешняя французская активность призвана исключительно «делать пиар» президенту в ситуации, когда у него «очень неважные дела дома и нужно создать какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию».

Глава МИДа также напомнил о недавних заявлениях Макрона относительно российского президента Владимира Путина, что тот якобы не уважает договоренности и обязательства, поэтому верить ему нельзя и нужно продолжать делать ставку на стратегическое поражение России на поле боя.

«Это говорит президент страны, чей министр иностранных дел в феврале 2014 года вместе с коллегами из Германии и Польши гарантировал договоренность между [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем и оппозицией, которая была растоптана наутро, после чего были захвачены все административные здания. И вместо создания правительства национального единства для подготовки внеочередных выборов было объявлено о создании правительства победителей — вот когда клин вбивался в украинское общество», — заключил Лавров.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон впервые публично не исключил отправки европейских войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам президента Франции, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Путин не исключал, что заявления Макрона связаны с «обидой» за ситуацию в Африке, где Россия, в отличие от Франции, усиливает свои позиции.