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Военная операция на Украине ,  
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Маск допустил потерю Украиной Одессы

Маск: Украина может потерять Одессу и доступ к Черному морю
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск назвал важным вопрос, потеряет ли Украина доступ к Черному морю, и призвал перейти к переговорам, пока этого не произошло
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Если военные действия между Москвой и Киевом продолжатся, а стороны не начнут переговоры, Украина может потерять другие территории, в том числе Одессу, допустил бизнесмен Илон Маск.

Предприниматель написал пост в X (бывшая Twitter) в ответ другим пользователям, где заявил, что Россия не сможет установить контроль над всей Украиной, «поскольку местное сопротивление на западе будет крайне сильным», но все же займет «больше земель, чем сегодня».

«На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую перейти к урегулированию путем переговоров, прежде чем это произойдет», — написал он.

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Маск регулярно высказывается о конфликте России и Украины. Например, 10 февраля, после того как президент США Джо Байден осудил конгресс за неготовность поддержать Киев и выделить дополнительные средства, он призвал «остановить мясорубку», и добавил, что сделать это нужно было еще год назад. На следующий день он согласился с одним из пользователей X, заявившим, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, и Россия сохранит за собой Крым и Донбасс.

Крым вошел в состав России 2014 году, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — осенью 2022 года после соответствующих референдумов. Их законность не признает большинство государств, ряд стран ввели против Москвы санкции. Россия считает вопрос принадлежности этих территорий закрытым и требует от Киева признания «новых территориальных реалий» для начала переговоров.

Президент России Владимир Путин называл Одессу «русским городом», а также «чуть-чуть еврейским». В октябре 2022 года он допустил, что Одесса «может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».

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Летом 2022 года действующий тогда мэр Одессы Геннадий Труханов отверг мнение о том, что город настроен пророссийски, но при этом призвал к переговорам с Москвой.

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