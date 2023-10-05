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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал Одессу «чуть-чуть еврейским» городом

Путин: Одесса — русский город и «чуть-чуть еврейский»
Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Одесса является русским городом и одновременно с этим «чуть-чуть еврейским», заявил во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент Владимир Путин. РБК вел трансляцию мероприятия.

«Одесса — это, конечно, русский город, вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть», — сказал он.

В 2022 году, тоже во время выступления на «Валдае», Путин также упомянул Одессу. Президента спросили, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу через несколько лет — украинскую или российскую. В ответ Путин сказал: «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит».

Также Путин добавил, что Одесса была основана при российской императрице Екатерине II и «даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города».

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, является административным центром Одесской области. Население города по состоянию на 2021 год составляло чуть более 1 млн человек.

Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

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Владимир Путин

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