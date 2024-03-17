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Военная операция на Украине ,  
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The Times узнала об отмене поездки главы Минобороны Британии в Одессу

The Times: глава Минобороны Британии Шаппс отменил поездку в Одессу
Сюжет
Военная операция на Украине
Шаппс в ходе поездки на Украину собирался посетить Одессу, эта часть визита была засекречена. Однако визит отменили из-за данных о том, что российской стороне стало известно о нем после удара по порту, когда там был Зеленский
Грант Шаппс
Грант Шаппс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в ходе поездки на Украину в начале марта был вынужден отменить визит в Одессу из-за ударов по городу и разведданных о том, что российской стороне стало известно о деталях поездки британской делегации, сообщает The Sunday Times.

Журналистам разрешили сопровождать делегацию во время трехдневного визита, часть которого была засекречена. По словам авторов, они оставили всю технику в Великобритании и перешли на одноразовые мобильные телефоны.

Еще во время полета в Польшу (оттуда делегация ночью отправилась в Киев на поезде) поступила информация об ударе по Одессе во время встречи там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В связи с этим уровень угрозы безопасности британского министра повысился с существенного до критического.

После встречи с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве Шаппс и начальник генштаба Великобритании Тони Радакин вместе с остальной делегацией и журналистами собирались отправиться в Одессу. Однако в связи с поступлением данных о том, что российской стороне стало известно о планах Шаппса отправиться туда, визит отменили, поскольку уровень угрозы безопасности был критическим до этого.

В Одессе прогремели взрывы
Политика

Вечером 6 марта Минобороны России сообщило об ударе по ангару с безэкипажными катерами в промышленном портовом районе Одессы. «Цель удара достигнута», — отметило ведомство.

В тот же день в Одессе проходила встреча Зеленского и Мицотакиса. Последний рассказал, что в момент взрывов они осматривали городской порт и не успели уйти в укрытие. По его словам, взрывы прозвучали очень близко, Мицотакис назвал произошедшее «впечатляющим опытом».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Великобритании поездка Одесса
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