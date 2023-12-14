Путин назвал Одессу русским городом

Причерноморские земли и Крым никогда не имели отношения к Украине, а Одесса — и вовсе русский город, заявил Владимир Путин

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Владимир Путин в ходе подведения итогов года подчеркнул, что, несмотря на случившуюся «трагедию», русские и украинцы «в основе своей единый народ», а то, что сейчас происходит, сравнимо с гражданской войной.

«Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом», — сказал Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Все Причерноморье по итогам русско-турецких войск отошло к России. При чем здесь Украина? <...> Нет, напридумывали всякую историческую чушь», — сказал глава государства.

Эти территории были переданы Украине Владимиром Лениным, подчеркнул он.

Путин назвал Одессу «чуть-чуть еврейским» городом Политика

О том, что Одесса является русским городом, президент России говорил и ранее — например, 5 октября. Тогда он отметил, что помимо это Одесса является и «чуть-чуть еврейским» городом.

В октябре 2022 года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин, отвечая на вопрос, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу через несколько лет — украинскую или российскую, допустил, что город «может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».

Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года с целью «денацификации и демилитаризации» страны и защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. В октябре 2022 года Путин подписал указ о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.