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Военная операция на Украине ,  
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Маск ответил «всё так» на пост о тупике в конфликте и российском Донбассе

Маск отреагировал словами «всё так» на пост о российских Крыме и Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Маск регулярно комментирует ход военных действий на Украине; ранее на этой неделе он призвал «остановить мясорубку» после слов Байдена о неготовности конгресса помочь Киеву
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск словами «всё так» прокомментировал пост одного из пользователей X (бывший Twitter), в котором говорится, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.

В публикации, в частности, утверждается, что военный конфликт России и Украины зашел в тупик, а если США выделят Киеву дополнительные $60 млрд помощи (этот вопрос не могут решить в конгрессе с осени 2023 года), это не изменит ситуацию, а только продлит военные действия. Россия сохранит за собой Крым и Донбасс, считает пользователь.

«Всё так. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем это признают», — написал на это Маск.

Маск призвал «остановить мясорубку» после слов Байдена о помощи Украине
Политика
Илон Маск

Крым вошел в состав России 2014 году, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — осенью 2022 года после соответствующих референдумов. Их законность не признает большинство государств, ряд стран ввели против Москвы санкции. Власти Украины не раз говорили о намерении вернуть утраченные территории; президент Владимир Зеленский назвал Крым «центром тяжести» конфликта в 2024 году.

Москва требует от Киева признания «новых территориальных реалий»; президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

Маск регулярно высказывается о конфликте России и Украины. Например, 10 февраля, после того как президент США Джо Байден осудил конгресс за неготовность поддержать Киев и выделить дополнительные средства, он призвал «остановить мясорубку», и добавил, что сделать это нужно было еще год назад. В прошлом ноябре он сравнил бои на Украине с Первой мировой войной и посоветовал Зеленскому «не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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