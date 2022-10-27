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Военная операция на Украине ,  
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Путин не исключил, что Одесса может стать символом разрешения конфликта

Путин: Одесса «может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта»
На вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу через несколько лет, Путин отметил, что город «может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов»

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Украинский город Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

Президента спросили, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу через несколько лет — украинскую или российскую. «Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — ответил Путин.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, однако руководители «киевского режима» приняли решение не продолжать диалог. «Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне», — добавил глава государства.

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, является административным центром Одесской области. Население города по состоянию на 2021 год составляло чуть более 1 млн человек.

Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. За более чем восемь месяцев союзные войска отчитались о полном контроле над Луганской народной республикой (ЛНР), большей части Херсонской и Запорожской областей, а также «значительном продвижении» в Донецкой народной республике (ДНР). 5 октября Путин подписал указ о принятии этих территорий в состав России.

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В день начала спецоперации президент России называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» Украины, а также необходимость защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. В то же время он уточнял, что Россия не планирует оккупировать украинские территории.

В апреле заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев говорил, что в ходе второй фазы спецоперации российские военные собираются взять под контроль Донбасс и Южную Украину. По его словам, контроль над Донбассом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а над югом Украины — еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

20 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что российские военные намерены перейти в наступление на Одессу, Николаев и Днепр после отражения атаки украинских сил на Херсон.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Одесса Военная операция на Украине конфликт
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