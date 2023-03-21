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Кремль заявил о желании Запада «не разрешать» Украине мирные переговоры

Песков: США и Европа преисполнены желанием не позволить Украине выйти на мирные переговоры
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

США и страны Европы не хотят допускать Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос Зарубина, как относятся в Кремле к заявлениям о том, что призывы к миру неприемлемы.

19 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что призывы к перемирию на Украине, которые могут прозвучать в рамках китайско-российских переговоров в Москве, неприемлемы.

По его словам, прекращение огня даст Москве больше времени на наращивание сил, чтобы «попытаться спланировать новое наступление».

24 февраля 2023 года, в годовщину начала военной операции на Украине, Китай опубликовал свои предложения по урегулированию конфликта из 12 пунктов. Среди них были положения об уважении суверенитета всех стран, прекращении боевых действий и возобновлении переговоров, в чем КНР выразила готовность играть «конструктивную роль». В Кремле приветствовали этот подход. Песков тогда уточнил: «То положение дел, которое сейчас есть <...>, не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов».

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин «показал свои мысли на этот счет», однако, по его словам, планом назвать это трудно.

Президент США Джо Байден отметил, что в позиции Китая нет «ничего», что «было бы выгодно кому-либо, кроме России».

Теги
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