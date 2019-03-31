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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США заявили, что Россия и Куба «заплатят» за поддержку Венесуэлы
Россия и Куба — главные союзники Венесуэлы, которые должны «заплатить цену» за поддержку Каракаса, заявил спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс

Администрация президента США не сомневается в необходимости наказать Россию за усиление присутствия в Венесуэле. Об этом спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в эфире CNN.

«У меня есть четкое понимание по этому поводу. Все знают, что Россия и Куба — главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации [президента США] в том, что они [эти страны] должны заплатить за это», — сказал Абрамс.

​При этом он отметил, что кризис в Венесуэле можно урегулировать только если удастся убедить Мадуро в том, что «его время вышло», или если склонить армию вынудить действующего президента Венесуэлы уйти.

Несколько дней назад Абрамс говорил, что США готовы ввести санкции в отношении России из-за ее действий в Венесуэле, в частности, за военную поддержку Каракаса. До этого президент Дональд Трамп заявлял, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы, и подчеркивал, что для этого «допустимы все способы».

Обсуждение санкций усилилось на фоне сообщений о прибытии в Венесуэлу около сотни российских военнослужащих.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Венесуэла, Санкции, спецпредставитель
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