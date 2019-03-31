Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

По словам главы внешнеполитического ведомства, они занимаются там обслуживанием поставленной военной техники. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова указывала, что пробудут они там столько, «сколько им понадобится»

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Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях. Об этом в эфире «России 1» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Расшифровка интервью опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы», — сказал глава МИДа.

Отвечая на вопрос о том, приемлемы ли в дипломатической практике такие призывы, как «убраться», который недавно высказал в отношении России президент США Дональд Трамп, Лавров отметил, что это дело «вкуса каждого».

«Я не обсуждаю манеры. Сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике, шагах и заявлениях», — добавил министр.