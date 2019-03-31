МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,55 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 158,10 -20,90 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Минобороны пригласило США на переговоры по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан» Политика, 01:14 Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети Технологии и медиа, 00:47 МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы Политика, 00:29 «Открытая Россия» заявила о ликвидации организации Политика, 30 мар, 23:57 СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой Политика, 30 мар, 23:34 Насколько вы склонны рисковать деньгами: тест РБК и Сбербанк, 30 мар, 23:25 Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах Политика, 30 мар, 23:08 В России прошла акция «Час Земли». Фотогалерея Общество, 30 мар, 22:42  СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины Общество, 30 мар, 22:24 Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов Бизнес, 30 мар, 22:08 В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Общество, 30 мар, 21:48 En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США Бизнес, 30 мар, 21:40 Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Спорт, 30 мар, 21:35 Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Общество, 30 мар, 20:56
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление специального представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что Вашингтон может ввести антироссийские санкции за действия Москвы на территории этой латиноамериканской страны. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИДа.

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», — сказала она.

Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

Дипломат отметила, что Россия знает, чем вызвана «американская нервозность» по этому вопросу. По ее словам, Соединенные Штаты недовольны тем, что их план по быстрой смене власти в Венесуэле не удался. «Своей самоуверенностью Вашингтон лишь «подставил» тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал», — считает Захарова.

29 марта Эллиот Абрамс заявил о намерениях США ввести санкции против России из-за ее действий в Венесуэле. «Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», — отметил он. Это заявление прозвучало на фоне новости о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой российских военнослужащих.

Политика
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр

В свою очередь советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства «враждебных держав» в дела Западного полушария. Он отметил, что Вашингтон будет рассматривать любые шаги, направленные на расширение военных операций в Венесуэле, как угрозу мировому сообществу.

Теги: Мария Захарова, антироссийские санкции, Венесуэла ..., Министерство иностранных дел
Материалы по теме
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter