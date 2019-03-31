МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление специального представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что Вашингтон может ввести антироссийские санкции за действия Москвы на территории этой латиноамериканской страны. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИДа.

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», — сказала она.

Дипломат отметила, что Россия знает, чем вызвана «американская нервозность» по этому вопросу. По ее словам, Соединенные Штаты недовольны тем, что их план по быстрой смене власти в Венесуэле не удался. «Своей самоуверенностью Вашингтон лишь «подставил» тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал», — считает Захарова.

29 марта Эллиот Абрамс заявил о намерениях США ввести санкции против России из-за ее действий в Венесуэле. «Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», — отметил он. Это заявление прозвучало на фоне новости о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой российских военнослужащих.