Переговоры России и США⁠,
0

Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев

Reuters: Дмитриев прилетит в Майами 31 января для встреч с чиновниками
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приедет в США для встреч с членами администрации президента США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дмитриев прилетит в Майами, визит состоится в субботу, 31 января.

На следующий день, 1 февраля, запланирован новый раунд переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби. Предыдущий — в трехстороннем формате — прошел 23-24 января. Дмитриев участвовал в переговорах в ОАЭ как один из руководителей двусторонней российско-американской группы по экономическим делам. 

Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется.

Персоны
Кирилл Дмитриев
