Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев
Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приедет в США для встреч с членами администрации президента США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Дмитриев прилетит в Майами, визит состоится в субботу, 31 января.
На следующий день, 1 февраля, запланирован новый раунд переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби. Предыдущий — в трехстороннем формате — прошел 23-24 января. Дмитриев участвовал в переговорах в ОАЭ как один из руководителей двусторонней российско-американской группы по экономическим делам.
Материал дополняется.
