Зеленский не исключил переноса новой встречи по Украине в Абу-Даби
Дата новой встречи представителей России, Украины и США для переговоров об урегулировании может быть изменена, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, договоренности предполагали, что встреча пройдет 1 февраля. Эту дату подтверждали в Кремле.
«Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — цитирует его «РБК-Украина».
Переговоры между Россией, Украиной и США прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. Основной темой стал территориальный вопрос. Без его решения урегулирование невозможно, подчеркивали в МИД. Москва настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, президент Владимир Путин говорил, что Россия добьется целей военной операции либо дипломатическим, либо вооруженным путем.
Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних встреч по Украине было бы ошибочно, предстоит много работы, отмечали в Кремле. После переговоров сторонам удалось достичь самого большого прогресса, в том числе по вопросу о территориях, говорил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал во встречах в ОАЭ. «Соглашения о гарантиях безопасности и о «процветании» Украины во многом завершены», — отметил Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп говорил, что конфликт близок к завершению. По его словам, он попросил российского лидера Владимира Путина остановить удар по Украине на неделю и тот согласился.
