Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Трехсторонние переговоры России, Украины и США продолжатся 1 февраля, встреча пройдет в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого», — сказал Песков, отвечая на вопрос о дате новой встречи (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Москва не обсуждает публично какие-либо документы, считая, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — отметил пресс-секретарь Владимира Путин.

По мнению Кремля, «это вредит делу переговоров», поскольку «эти переговоры по очень чувствительной теме, очень сложные переговоры».

Песков также сообщил, что российская делегация регулярно получает указания от президента. На переговорах в ОАЭ от России участвовали представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

О том, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 1 февраля, сообщало издание Axios.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США при участии представителей ОАЭ. Они осуществлялись «в максимально закрытом режиме». Все три стороны назвали переговоры конструктивными. На встрече в ОАЭ делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США методом челночной дипломатии согласовывают с ними с конца октября 2025 года. Накануне трехсторонних контактов, 22 января, представители американской делегации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, встретились с украинской делегацией в Давосе, а затем поздно вечером — с Путиным в Москве.

