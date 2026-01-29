Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присутствие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова на встрече президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, сообщил «Российской газете» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На всякий случай», — сказал Песков изданию.

На вопрос о том, обсуждалась ли в ходе встречи организация новой трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта, пресс-секретарь ответил отрицательно.

«Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях. Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения», — ответил Песков.

29 января президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Москву с официальным визитом на переговоры с президентом Путиным.

Переговоры делегаций России, Украины и США прошли в столице ОАЭ 23 и 24 января. Они прошли в «максимально закрытом режиме». По итогам встречи все три стороны назвали переговоры конструктивными.

Песков 28 января сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 1 февраля в Абу-Даби.