Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присутствие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова на встрече президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле, сообщил «Российской газете» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На всякий случай», — сказал Песков изданию.
На вопрос о том, обсуждалась ли в ходе встречи организация новой трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта, пресс-секретарь ответил отрицательно.
«Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях. Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения», — ответил Песков.
29 января президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Москву с официальным визитом на переговоры с президентом Путиным.
Переговоры делегаций России, Украины и США прошли в столице ОАЭ 23 и 24 января. Они прошли в «максимально закрытом режиме». По итогам встречи все три стороны назвали переговоры конструктивными.
Песков 28 января сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 1 февраля в Абу-Даби.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля