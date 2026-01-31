Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления

Захарова заявила, что Россия осуждает «нелигитимные» действия США против Кубы и назвала их рецидивом стратегии давления. Кремль ранее называл тревожным возможную блокаду острова со стороны Вашингтона

Москва осуждает введение США режима чрезвычайного положения из-за Кубы, эти меры являются рецидивом стратегии давления со стороны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», — подчеркнула она.

Позиция России на этот счет остается неизменной — категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и других норм международного права, пояснила представитель МИД России. «Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны», — добавила она, напомнив об «особых исторических связях» России и Кубы.

Кроме того, в своем антикубинском документе США классифицировали Россию, наряду с некоторыми другими партнерами Гаваны, как «враждебное» и «злонамеренное» государство, напомнила Захарова. Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, считает она.

30 января президент США Дональд Трамп указом ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу. Кроме того, там говорится, что Гавана сотрудничает с враждебными США странами, включая Россию, Китай и Иран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл тревожными сведения о возможной блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что обоснования для введения режима ЧП в США из-за угрозы со стороны Кубы являются нелепыми и «абсолютно дутыми».

Куба в ответ на действия США объявила режим международного ЧП. Президент Мигель Диас-Канель в свою очередь предупредил, что страна готова защищаться. Меры Вашингтона против Гаваны также осудили власти Венесуэлы.