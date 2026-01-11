 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом страна никому не угрожает, заявил президент Мигель Диас-Канель в X.

«Тем, кто обвиняет революцию в тяжелых экономических трудностях, от которых мы страдаем, должно быть стыдно. Потому что они знают и признают, что эти трудности являются результатом драконовских мер крайней жесткости, которые США навязывали нам на протяжении шести десятилетий и которые сейчас грозят ужесточить», — написал Диас-Канель в своих соцсетях.

Мигель Диас-Канель так ответил на заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Куба осталась без денег и нефти Венесуэлы благодаря США. По мнению Трампа, Гавана вымогала средства у Каракаса за защиту.

При этом МИД Кубы официально отверг обвинения из Вашингтона. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что Куба никогда не получала деньги за услуги в сфере безопасности, ведь, «в отличие от США», у страны нет «правительства, которое было бы склонно к наемнической деятельности». «Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать», — написал Родригес.

Венесуэла уступила Мексике лидерство в поставках нефти на Кубу
Политика
Фото:leszczem / Shutterstock

Ранее Дональд Трамп пригрозил Гаване, заявив, что скоро режим на острове «падет» и что Куба «оказалась в большой беде».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Венесуэла Дональд Трамп американо-кубинские отношения
Материалы по теме
Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия
Политика
Глава Exxon назвал Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций
Бизнес
Трамп призвал отпущенных Венесуэлой заключенных помнить об операции США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро Политика, 19:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу Политика, 19:32
Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА Спорт, 19:23
Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы Политика, 19:20
Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира Спорт, 18:58
Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги Политика, 18:55
Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии Политика, 18:54
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 18:32