Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу

Мигель Диас-Канель (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

США нападают на Кубу уже 66 лет, при этом страна никому не угрожает, заявил президент Мигель Диас-Канель в X.

«Тем, кто обвиняет революцию в тяжелых экономических трудностях, от которых мы страдаем, должно быть стыдно. Потому что они знают и признают, что эти трудности являются результатом драконовских мер крайней жесткости, которые США навязывали нам на протяжении шести десятилетий и которые сейчас грозят ужесточить», — написал Диас-Канель в своих соцсетях.

Мигель Диас-Канель так ответил на заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Куба осталась без денег и нефти Венесуэлы благодаря США. По мнению Трампа, Гавана вымогала средства у Каракаса за защиту.

При этом МИД Кубы официально отверг обвинения из Вашингтона. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что Куба никогда не получала деньги за услуги в сфере безопасности, ведь, «в отличие от США», у страны нет «правительства, которое было бы склонно к наемнической деятельности». «Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать», — написал Родригес.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Гаване, заявив, что скоро режим на острове «падет» и что Куба «оказалась в большой беде».