Песков назвал тревожными сведения о возможной блокаде Кубы со стороны США

Фото: Norlys Perez / Reuters

Сведения о возможной блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов вызывают тревогу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это тревожная информация, мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость», — прокомментировал Песков публикацию издания Politico о планах США по блокаде острова (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь добавил, что Россия очень дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу, сообщило ранее Politico со ссылкой на три источника. Инициативу продвигают сторонники жесткой линии внутри Белого дома, поддержку им оказал госсекретарь Марко Рубио. Окончательное решение пока не принято, мера может быть представлена президенту в числе вариантов усиления давления.

Ранее Трамп заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что правящий режим может вскоре пасть. Эти заявления прозвучали после операции США в Каракасе и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского лидера, Гавана ранее получала нефть и финансовую поддержку от Венесуэлы в обмен на услуги безопасности, однако теперь эти поставки прекращены. Власти Кубы отвергли обвинения Вашингтона.

Как писала The Wall Street Journal, администрация Трампа оценивает экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и рассматривает сценарии смены власти к концу 2026 года. Опрошенные Bloomberg дипломаты предупреждают, что ужесточение топливных ограничений может привести к гуманитарному кризису, парализовать работу портов и вызвать дефицит продовольствия.