 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Песков назвал тревожными сведения о возможной блокаде Кубы со стороны США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Сведения о возможной блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов вызывают тревогу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это тревожная информация, мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость», — прокомментировал Песков публикацию издания Politico о планах США по блокаде острова (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь добавил, что Россия очень дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу, сообщило ранее Politico со ссылкой на три источника. Инициативу продвигают сторонники жесткой линии внутри Белого дома, поддержку им оказал госсекретарь Марко Рубио. Окончательное решение пока не принято, мера может быть представлена президенту в числе вариантов усиления давления.

Ранее Трамп заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что правящий режим может вскоре пасть. Эти заявления прозвучали после операции США в Каракасе и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского лидера, Гавана ранее получала нефть и финансовую поддержку от Венесуэлы в обмен на услуги безопасности, однако теперь эти поставки прекращены. Власти Кубы отвергли обвинения Вашингтона.

Как писала The Wall Street Journal, администрация Трампа оценивает экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и рассматривает сценарии смены власти к концу 2026 года. Опрошенные Bloomberg дипломаты предупреждают, что ужесточение топливных ограничений может привести к гуманитарному кризису, парализовать работу портов и вызвать дефицит продовольствия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дмитрий Песков Россия США Куба Блокада
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей
Политика
Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии
Политика
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29
Автобус с пассажирами вылетел в кювет после ДТП. Видео Общество, 12:27