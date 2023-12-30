Небензя призвал Киев ждать в ближайшее время «самых плохих новостей»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал Киев и Запад «ждать в ближайшее время самых плохих новостей». Трансляция идет на YouTube-канале международной организации.

По его словам, у Украины нет ресурсов для того, чтобы «добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения». «Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи», — заявил Небензя, обращаясь к представителям Украины и Запада.

«Если и есть, о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права», — добавил постпред, подчеркнув, что если бы «не работа украинских [сил] ПВО, то жертв среди жителей просто бы не было».

Также он назвал сегодняшнюю Украину «частной военной компанией в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России». «Наша задача — не дать ему (киевскому режиму. — РБК) окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают его западные кураторы. Чем раньше это произойдет, тем лучше это для Украины», — заключил дипломат.

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