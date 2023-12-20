Боррель предупредил о конце Евросоюза в случае победы России

Победа России на Украине и продолжение боев в секторе Газа угрожают европейскому проекту, заявил Боррель. Он призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого»

Жозеп Боррель (Фото: Zhao Dingzhe / Global Look Press)

Проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит на Украине, а бои в секторе Газа продолжатся, предупредил в соцсети Х (бывш. Twitter) глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — написал он.

Евросоюз — объединение, которое возникло на базе «Европейского объединения угля и стали» и первоначально включало в себя только страны Западной Европы: Бельгию, Францию, Люксембург, ФРГ, Нидерланды и Италию. Сейчас в ЕС входят 27 государств. 15 декабря завершилось двухдневное заседание Совета ЕС, по итогам которого лидеры блока одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз; Грузии было решено предоставить статус кандидата, а Босния и Герцеговина сможет получить статус кандидата после выполнения ряда условий.

Конец Евросоюза за последние годы предрекали как некоторые российские, так и западные политики. Например, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий еще в декабре говорил, что Евросоюзу следует отказаться от централизации ради собственного выживания. «Последние попытки централизации в Европейском союзе предвещают конец европейского сообщества, каким мы его знаем», — прогнозировал он. Глава победивший на выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс не исключил, что в стране будет проведен референдум о выходе из объединения.

Bloomberg отмечал, что из-за антироссийских санкций и роста цен на энергоносители ВВП Евросоюза рискует сократиться на 5% в 2024 году. Согласно прогнозам экспертов, отсроченный эффект от повышения стоимости заимствований достигнет пика в 2024-м, из-за чего ВВП сократится на 3,8%. Отмена мер поддержки и динамика цен на энергоносители могут увеличить этот показатель до 5%. Ситуацию Bloomberg назвал «подготовкой к мучительной расплате» за повышение ставок ЕЦБ.

В начале декабря Politico сообщило о назревающем в ЕС политическом кризисе из-за отказа венгерского премьера Виктора Орбана от поддержки Украины. По данным Politico, сейчас на рассмотрении в ЕС находится «ядерный вариант», который исключил бы Венгрию из политических решений ЕС. Но многие в ЕС считают, что такое решение могло бы стать опасным прецедентом, способным разобщить и фрагментировать блок.

Москва считает западные санкции незаконными, а также критикует финансовую поддержку, оказываемую Киеву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». В то же время, по его словам, все цели спецоперации на Украине будут выполнены.

Евросоюз также неоднократно призывал Израиль и ХАМАС вернуться к мирным переговорам. Боррель в ноябре заявил, что к новому военному обострению на Ближнем Востоке привел «коллективный политический и моральный провал». «Мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», — признал глава дипломатии ЕС. CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs ранее сообщал, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке замедлит и без того невысокие темпы роста ВВП, а цены на нефть могут подскочить до $150 за баррель.