Макрон назвал своей задачей не дать России победить на Украине

Эмманюэль Макрон: мы не позволим расширить конфликт на Украине и не дадим России победить

Макрон пообещал, что «сделает все», чтобы конфликт не расширился на Европу и не стал глобальным. Также он заявил о цели «не дать России победить». При этом французский лидер выступает за переговоры Москвы и Киева

Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Франция не допустит расширения конфликта на Украине и не втянется в него, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы читателей газеты Le Parisien.

Одна из читательниц спросила, возможно ли расширение украинского конфликта «на Францию, Евросоюз» и превращение его в «глобальный». «Это чтобы успокоить детей...» — пояснила женщина.

«Это было одной из наших навязчивых идей с самого начала. Вот почему мы не участвуем в [этом конфликте]. Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не расширить этот конфликт», — заявил Макрон.

Он отметил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы — «энергетику, продовольствие, информационные системы».

Макрона также спросили, может ли прийти к власти лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, когда во Франции пройдут следующие президентские выборы. Она уже дважды уступала на выборах Макрону.

По его словам, это произойдет, если действующие власти «не будут знать, как реагировать на вызовы», и начнут «лгать или отрицать реальность». В такой ситуации, отметил он, выигрывают те, кто обещает людям «все» и что они «будут спать спокойно». По его мнению, такова стратегия Ле Пен.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о намерении Макрона предложить председателю КНР Си Цзиньпину мирный план, который может привести к переговорам Украины и России. Французский президент дал поручение своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать эту идею с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И.

В начале апреля Макрон встречался с Си в КНР. Лидеры выступили за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной начались «как можно скорее». Кремль, комментируя это заявление сторон, отметил, что у Китая есть внушительный потенциал по посредническим услугам, но в ситуации с Украиной пока не видно возможности мирного урегулирования.