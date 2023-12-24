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Военная операция на Украине ,  
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Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились

Генерал ВСУ Марченко: добровольцы для ВСУ закончились
Сюжет
Военная операция на Украине
О просьбе военных дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек рассказывал президент Украины Зеленский. Генерал Марченко заявил, что поток идущих в ВСУ добровольцев закончился, а как проводить мобилизацию — непонятно
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Добровольцы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились, понимания, как физически мобилизовать еще 500 тыс. человек, нет. Об этом в интервью Deutsche Welle (признано иноагентом) заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

По его словам, из-за того, что в ВСУ больше не идут добровольцы, представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», а такие рейды нередко заканчиваются конфликтами. При этом пограничники чуть ли не ежедневно задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу, добавил Марченко.

Вместе с этим генерал выразил надежду, что ситуацию удастся исправить и «донести до мужской половины Украины информацию, что это необходимо». «Сказать точно, когда это [мобилизация еще 500 тыс. человек] будет и как качественно, сложно сказать <...>, как это осуществить физически, понимания нет», — добавил он.

Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Вопрос о необходимости дополнительной мобилизации на Украине обсуждается с осени. 19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного о призыве дополнительных 500 тыс. человек. По его словам, у него пока нет понимания насчет демобилизации тех, кто уже служит, и он ожидает от военных конкретики по этому поводу. Новая мобилизация, по оценке Зеленского, обойдется бюджету в 500 млрд грн (около $13 млрд). С учетом этих факторов он отказался одобрить новый набор.

Минобороны Украины после этого заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным. В ведомстве отмечали, что время популярных решений по поводу мобилизации закончилось.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря говорил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными, при этом более 40% — с начала контрнаступления. Мобилизационный резерв Украины не безграничен, и судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», еще в июне заявлял президент Владимир Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ мобилизация Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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