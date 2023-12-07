Кремль назвал демонизацией призыв Байдена не дать Путину победить

Кремль обвинил Вашингтон в намерении «продолжать палить деньги американских налогоплательщиков» на Украину. Байден ранее призвал конгресс помочь Киеву фразой «история сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы»

Джо Байден (Фото: Michael Ciaglo / Getty Images)

Власти США продолжают использовать Россию в качестве инструмента в своих внутренних делах, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В этом случае они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков. Надеемся, что среди конгрессменов остается достаточно трезвых людей, которые понимают это», — сказал Песков.

Он считает, что США — «локомотив» в вопросе «поощрения украинцев на войну». «Конечно, подобные внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев», — считает Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова американского президента Джо Байдена, выступившего накануне с обращением к конгрессу США. «Мы не можем позволить [президенту России Владимиру] Путину победить», — подчеркнул он и пообещал пойти на значительные компромиссы по финансированию пограничных служб, что стало в последние месяцы камнем преткновения между демократами и республиканцами.

«Республиканцы в конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства, не только Украины, но и за ее пределами. <...> Не заблуждайтесь, сегодняшнее голосование запомнится надолго. История сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы», — предупредил Байден.

Он назвал политику США причиной, по которой Путину «не удалось полностью захватить Украину и выйти за рамки этого». Байден резюмировал, что мелкие политические противоречия не могут мешать ответственности в США как «ведущей нации в мире», поскольку «буквально весь мир наблюдает за этим».

После речи Байдена в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 — отдал голос «против».

Демократы имеют 51 место в сенате против 49 у республиканцев, но для одобрения пакета им необходимо было набрать 60 голосов, то есть заручиться поддержкой как минимум девяти республиканцев. Если бы сенат одобрил законопроект, он был бы передан на голосование в палату представителей.

Госдепартамент США отмечал достижение «дна бочки» в вопросе оставшихся средств, предусмотренных для Украины. В Киеве полагают, что смогут продержаться без одобрения конгрессом новой помощи только до января, выяснила Politico.

«Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — оценивал ранее Песков промедление с выделением помощи Украине. Российская сторона требует от Запада перестать помогать Украине.